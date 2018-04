Siria, Grillo (M5S): governo legittimato per Italia protagonista

Roma, 17 apr. - "L'Italia alla luce degli sviluppi ha un improcrastinabile bisogno di un governo legittimato che riporti il nostro paese al centro della scena internazionale restituendo quel ruolo, che è mancato, di ponte e di speranza tra Oriente e il nostro Occidente". Lo ha detto Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera, durante l'informativa del governo sulla Siria.

"Questa guerra dura da sette anni - ha ricordato -, non è una tragedia umanitaria cominciata oggi, da tempo si parla di guerra per procura, su questo martoriato popolo si stanno scaricando le tensioni politiche e militari del mondo intero. In Siria si contrastano due blocchi da un lato Usa Sauditi e Isreale e dall'altra Russia, Iran e Turchia. La principale vittima di questo caos è il popolo siriano a cui va tutta la nostra umana vicinanza perciò è necessario incrementare i canali di assistenza umanitaria ma anche trovare rapidamente una soluzione diplomatica e di pace perchè pur restando sotto l'ombrello dell'alleanza Atlantica la nostra Costituzione ripudia la guerra".

L'altro auspicio dei pentastellati è che "l'Europa sappia mostrarsi coesa e compatta e l'Onu torni ad essere il tavolo per le controversie internazionali con risoluzioni che devono essere diplomatiche, non militari, di pace e non di guerra - ha ribadito Grillo - L'utilizzo delle armi chimiche è abominevole ed è dovere civile, politico e morale lasciare campo libero agli ispettori Opac per indivuduare i responsabili degli attacchi".