Carceri, Magi (+Europa): bene Fico, riforma è priorità

Roma, 17 apr. - "E' positivo che il presidente Fico inviti i gruppi a un'ulteriore riflessione sull'assegnazione alla commissione speciale del decreto attuativo della riforma penitenziaria. Nei giorni scorsi, anche in Aula, mi ero appellato a lui e a tutti i colleghi perché si rivedesse questa scelta ostruzionistica che negherebbe l'ultimo passaggio, meramente formale, a un provvedimento di civiltà atteso da anni e che ha compiuto un lungo percorso parlamentare. Ribadiamo questo appello alle forze politiche, affinché trovi finalmente attuazione una riforma fondamentale per riconquistare credibilità in Europa, dove l'Italia ha subito pesanti condanne per le condizioni delle carceri, per il rispetto dello stato di diritto, della legalità costituzionale e per le vite di migliaia di persone, reclusi e non, della comunità penitenziaria". Lo dichiara Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani.