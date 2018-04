Erevan (Armenia), 17 apr. - La candidatura di Sarkisian, proposta dal Partito repubblicano al potere, è stata votata da 77 deputati, mentre 17 hanno votato contro.

"Per vivere in un'Armenia prospera, in un Paese in cui vige la legge, i vulcani dormienti non devono essere risvegliati. E i vulcani non eruttano se non vengono incitati a farlo", ha detto il neopremier prima del voto parlando ai deputati.

(fonte afp)