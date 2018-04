Francia, Assemblea inizia voto riforma Sncf,scioperi domani e dopo

Roma, 17 apr. - Mentre l'Assemblea nazionale francese si appresta ad approvare questa sera in prima lettura la riforma della SNCF, l'azienda ferroviaria francese, i sindacati denunciano questo passaggio parlamentare come prematuro e "forzoso". Il principale sindacato, la CGT, ha rivolto un appello per "un altissimo livello" di sciopero a singhiozzo domani e dopodomani. SUD-Rail ha previsto anche di manifestare nel pomeriggio di oggi davanti al ministero dei Trasporti, dove sono previsti nuovi incontri.

Difesa come "indispensabile" dall'esecutivo, che ha promesso di "andare fino in fondo" a dispetto della protesta socialie, la riforma è fortemente criticata dai deputati della sinistra all'unisono con i sindacati.

Il testo non sarà esaminato dal Senato prima del 29 maggio, mentre il ministero dei Trasporti spera che sarà "adottato definitivamente al più tardi ad inizio luglio".