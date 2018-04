Marattin (Pd): in commissione M5s chiede conferma spese militari

Roma, 17 apr. - "In Commissione speciale il M5s, quello che tuonava contro le spese militari, chiede al governo rassicurazioni sul fatto che le previste spese militari vengano comunque portate avanti. Come si cambia ragazzi eh". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Luigi Marattin, pubblicando il documento presentato oggi dal M5s in cui si legge, tra l'altro, che "si ritiene comunque opportuno che il governo confermi che l'utilizzo delle stesse risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati".