Palombella (Uilm): Fiom prepari con noi piattaforma comune

Torino, 17 apr. - "La Fiom prepari insieme a noi una piattaforma comune entro la fine dell'anno. Riuscire a fare qualcosa insieme è una risposta positiva per tutti i lavoratori, sia di Fca che più in generale dei metalmeccanici". Lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, a margine del sedicesimo congresso nazionale dell'organizzazione che si apre oggi a Torino. Palombella ha ricordato infatti che a fine anno scadrà il contratto Fca: "Ci sono alcune cose che vanno modificate - ha osservato - ma prima invitiamo la Fiom a considerare anche in modo non formale quanto abbiamo fatto come qualcosa di positivo che ha rilanciato gli stabilimenti del gruppo".

E poi tornando sul tema dell'unità sindacale, Palombella ha concluso: "Continuare a isolarsi non è positivo né per la Fiom né per i lavoratori".