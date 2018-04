Roma, 17 apr. - Domani il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere un giudice della Corte Costituzionale e due componenti del Csm, ma in entrambi i casi appare difficile che si arrivi alle nomine.

"Per il giudice della Consulta - sottolinea un esponente Pd - servirebbe un accordo tra i partiti, che certo al momento non c'è". Per quanto riguarda il Csm, ricorda lo stesso parlamentare, "si tratta di reintegrare un organismo in scadenza, non credo che si farà".