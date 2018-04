Misiani (Pd): noi lavoriamo per paese, altri parlano di forni

Roma, 17 apr. - "Le proposte avanzate da Maurizio Martina dimostrano la volontà del Pd di lavorare per un paese più giusto ed inclusivo". Così il senatore del Pd Antonio Misiani commenta le proposte avanzate da Maurizio Martina sulla sua pagina Facebook.

"Mentre chi dovrebbe promuovere la nascita del governo chiacchiera di forni e di orti, il Pd - prosegue - parla di problemi concreti e indica alcune misure prioritarie per gli italiani: reddito di inclusione, assegno universale per le famiglie con figli, salario minimo legale e taglio del costo del lavoro. Proposte serie e realistiche sulle quali ci confronteremo in Parlamento e nel Paese con le forze politiche e i soggetti sociali che hanno a cuore il futuro dell'Italia".