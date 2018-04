Salone del Mobile riparte dalle origini e dal legame con Milano

Rho-Pero, 17 apr. - Con cinque manifestazioni contemporanee aperte fino al 22 aprile (Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, EuroCucina, Salone Internazionale del Bagno e Salone Satellite) e oltre 2.000 espositori arrivati alla fiera di Rho, il Salone del mobile ha inaugurato la sua cinquantasettesima edizione all'insegna di un ritorno ai suoi valori fondanti e del suo profondo legame con Milano. È quanto si evince dal primo Manifesto, presentato nelle scorse settimane dagli organizzatori, che mira a canalizzare le forze che nel capoluogo lombardo possono lavorare insieme per mantenere il ruolo di leadership internazionale della manifestazione e della città stessa, oltre che attrarre pensieri, progetti, risorse nuove. Si tratta dunque di un'edizione che vuole rimettere a fuoco la centralità del rapporto tra impresa diffusa, città, territorio, rete di comunicazione e cultura che si è sviluppato in tanti anni attorno al Salone, che quest'anno si prevede porti in città 400.000 persone.

"Qui c'è un'occasione in cui l'Italia mostra le sue qualità" ha detto al taglio del nastro il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, citando le 79.000 imprese del settore, le loro esportazioni in crescita e il "mix di sostenibilità e marketing globale" di cui la fiera è il "momento culminante". Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha invece evidenziato la "sinergia di intelligenze, abilità, esperienze" che caratterizza la manifestazione ed è "la dimostrazione tangibile di come l'Italia ancora oggi, più di ieri, possa farcela".

"Guardando alle migliaia di persone che affollano tutti i giorni i padiglioni è facile comprendere come il Salone del non sia solo una semplice fiera, ma un'esperienza globale e un'emozione che richiama aziende, creativi, comunicatori e professionisti da ogni parte del mondo. Proprio per questa forza attrattiva, il Salone è una grande risorsa per il sistema Italia, concentrando in un unico momento e in un unico luogo l'eccellenza innovativa di pensiero e di prodotto" ha osservato Claudio Luti, presidente del Salone. "Oggi, le parole del Manifesto prendono vita e concretezza e si fanno business e cultura per chi crede nella qualità e nel futuro dato dall'internazionalizzazione" ha aggiunto Luti.

Per sottolineare e valorizzare il legame con Milano, da oggi al 25 aprile, in piazza del Duomo, davanti a Palazzo Reale, il Salone offre alla città il progetto "Living Nature. La natura dell'abitare", sviluppato insieme allo studio internazionale di design e innovazione Carlo Ratti Associati. Un laboratorio che intende combinare design, ingegneria e botanica per testare come uno spazio, sia esso domestico o urbano, possa diventare più a misura d'uomo utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile. Coerentemente con le idee esposte nel Manifesto, anche quest'anno, il Salone vuole premiare il meglio delle idee, della creatività, dell'innovazione e della tecnologia con un premio, giunto alla terza ed ione, che sarà una grande festa del design che verrà celebrata venerdì 20 aprile a Palazzo Marino.