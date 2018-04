Hillarion: Kirill ha proposto al Papa appello per pace in Siria

Mosca, 17 apr. - Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, nella sua telefonata con Papa Francesco, subito dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gran Bretagna, ha proposto la firma di un appello congiunto per la pace in Siria e in tutto il mondo. Il testo è stato presentato oggi presso il monastero Danilov a Mosca. Al momento il testo non risulta firmato dal Santo Padre. Secondo Hilarion Alfeev, metropolita di Volokolamsk e presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, il testo è stato "concordato durante una conversazione telefonica il 14 aprile 2018" tra il patriarca moscovita e il Pontefice.

Il testo presentato da Hilarion fa appello al "senso di responsabilità di tutti i cristiani" e "nel nome di Dio, a lavorare insieme per la pace nel mondo". Il testo si conclude con un appello "ai leader politici a non permettere un ulteriore escalation della tensione, sfuggire allo scontro e collocarsi sulla strada del dialogo".

A sostenere il testo sono anche due dei firmatari di un precedente appello per la pace: il patriarca di Antiochia e di tutto l`Oriente per i greco-ortodossi Giovanni X e quello siro-ortodosso Ignatius Aphrem II. Al momento tra i nomi elencati non compare Bartolomeus di Costantinopoli.