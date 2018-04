Iraq, Amnesty: donne e bambine legate a Isis sfruttate e emarginate -6

Roma, 17 apr. - "Per porre fine al velenoso ciclo di emarginazione e violenza che piaga l`Iraq da decenni, il governo iracheno e la comunità internazionale devono impegnarsi a rispettare i diritti di tutti gli iracheni e di tutte le irachene senza discriminare. Altrimenti, non potranno esserci le condizioni per la riconciliazione nazionale e per una pace duratura", ha concluso Maalouf.

Il rapporto è stato redatto sulla base di interviste a 92 donne presenti in otto campi rifugiati delle province di Ninive e Salah al-Din. I ricercatori di Amnesty International hanno intervistato anche 30 operatori umanitari nazionali e internazionali, 11 esponenti della direzione dei campi e nove funzionari o ex funzionari delle Nazioni Unite.