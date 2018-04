Iraq, Amnesty: donne e bambine legate a Isis sfruttate e emarginate -3

Roma, 17 apr. - In molti casi, il "reato" commesso dagli uomini è stato quello di fuggire dalle roccaforti dello "Stato islamico", di avere un nome simile a quelli presenti nelle discutibili liste dei ricercati o di aver lavorato per conto dello "Stato islamico" come cuoco o autista.

Isolate e sfruttate sessualmente Dalle ricerche di Amnesty International è emerso che le donne e le bambine presenti nei campi profughi non ricevono cibo e cure mediche a causa dei loro presunti legami con lo "Stato islamico".

Inoltre, questi gruppi familiari non ottengono carte d`identità o altri documenti necessari per poter lavorare e muoversi liberamente. Almeno un campo è di fatto un centro di detenzione, poiché a quelle famiglie viene impedito di uscire. (Segue)