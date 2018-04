Iraq, Amnesty: donne e bambine legate a Isis sfruttate e emarginate -2

Roma, 17 apr. - "La guerra contro lo `Stato islamico` sarà pure finita ma la sofferenza dei civili iracheni no. Donne e bambine sospettate di avere legami con lo `Stato islamico` vengono punite per reati che non hanno commesso", ha dichiarato Lynn Maalouf, direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International.

"Cacciate dalle loro comunità, queste persone non sanno dove andare e a chi rivolgersi. Sono intrappolate nei campi, ostracizzate e private di cibo, acqua e altri aiuti essenziali. Questa umiliante punizione collettiva rischia di gettare le basi per ulteriore violenza e non aiuta in alcun modo a costruire quella pace giusta e duratura che gli iracheni desiderano disperatamente", ha proseguito Maalouf.

Il rapporto di Amnesty International illustra la sofferenza di migliaia di nuclei familiari guidati da donne costrette a badare a sé stesse e ai propri figli nei campi profughi dopo che i loro parenti maschi sono stati uccisi, sottoposti ad arresti arbitrari o fatti sparire durante la fuga dalle zone una volta controllate dallo "Stato islamico" a Mosul e nei dintorni. (Segue)