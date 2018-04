Iraq, Amnesty: donne e bambine legate a Isis sfruttate e emarginate

Roma, 17 apr. - Secondo un rapporto diffuso oggi da Amnesty International, donne e bambine sospettate di avere legami col gruppo armato "Stato islamico" non ricevono aiuti umanitari, non possono tornare a casa e subiscono in gran numero violenza sessuale.

Il rapporto, intitolato "Le condannate: donne e bambine isolate, intrappolate e sfruttate in Iraq", rivela l`enorme discriminazione praticata dalle forze di sicurezza, dal personale dei campi profughi e dalle autorità locali nei confronti delle donne sospettate di essere affiliate allo "Stato islamico".

Amnesty International ha rilevato che in tutti gli otto campi profughi visitati è stato praticato lo sfruttamento sessuale. (Segue)