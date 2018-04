Macron: perfetta intesa con Italia su immigrati -2

Bruxelles, 17 apr. - Il presidente francese ha sottolineato che sono necessari "più fondi Ue per l'integrazione" dei migranti che avranno il diritto di restare nell'Ue e che occorrerà "una più grande solidarietà con un investimento sulla gestione delle frontiere, senza lasciare il fardello ai paesi in prima linea". "Sono favorevole a un sistema di asilo comune, con tutte le regole comuni", ha detto ancora Macron, insistendo sulla sua proposta di un finanziamento di "solidarietà europea" per un'agenzia che sostenga le collettività locali che si impegnano a integrare i migranti.

Quindi, ha concluso il presidente francese, l'obiettivo è quello di avere "più solidarietà interna ed esterna e più regole comuni".