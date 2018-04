Carceri, Delrio a Fico: i decreti in commissione speciale

Roma, 17 apr. - "Avevamo già chiesto l'assegnazione dei due decreti sull'ordinamento penitenziario alla Commissione Speciale convinti dell'importanza e dell'urgenza dei provvedimenti, come evidenziato anche da tutti gli operatori e le istituzioni interessate e per questo non avevamo condiviso che l'esame venisse rinviato alla Commissione Giustizia, ancora da istituire". Lo dichiara Graziano Delrio, presidente dei deputati del Pd, che aggiunge: "Accogliamo dunque con favore l'invito del presidente della Camera ai gruppi di riconsiderare quella scelta per approdare ad una nuova decisione che consenta il via libera in tempi brevi dei decreti già nella prossima conferenza dei capigruppo".