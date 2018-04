Fmi alza stime di crescita per l'Eurozona, Pil +2,4%... -2

New York, 17 apr. - Ancora una volta è la Spagna a registrare un'espansione economica superiore agli altri. A Madrid il Pil è previsto in rialzo del 2,8% nel 2018 e del 2,2% nel 2019, dopo un +3,1% nel 2017; a Berlino è atteso un +2,5% quest'anno e un +2% il prossimo; a Parigi è atteso un +2,1% nel 2018 e un +2% nel 2019, dopo un +1,8% nel 2017; a Roma è previsto un +1,5% nell'anno in corso e un +1,1% nel prossimo.

Il Fondo però avverte che la crescita di medio termine rallenterà a +1,4%, "frenata da una produttività bassa, a fronte di sforzi deboli sul piano delle riforme e trend demografici sfavorevoli". Per il momento, i tassi di crescita "al di sopra del trend" rappresentano un "contributo importante al tanto atteso rafforzamento dell'attività economica nelle economie avanzate". Stando a quanto contenuto nel Weo, la disoccupazione scenderebbe all'8,4% quest'anno, 0,7 punti in meno del 2017, e all'8,1% il prossimo.