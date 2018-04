Fmi alza stime di crescita per l'Eurozona, Pil +2,4% nel 2018

New York, 17 apr. - Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2018 dell'Eurozona, riflesso "di una domanda interna più forte delle attese, di una politica monetaria di sostegno e di prospettive migliorate per la domanda esterna". Tra le principali economie, è la Spagna a correre più di tutte e a godere, tra l'altro, della maggiore revisione al rialzo. È quanto si legge nel World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale che l'Fmi ha redatto nell'ambito degli Spring Meetings in corso a Washington, negli Stati Uniti.

Stando alle tabelle contenute nel Weo, per quest'anno nell'Eurozona è attesa un'economia in espansione del 2,4%, una performance migliore di quella registrata nel 2017 (+2,3%) e superiore di 0,2 punti rispetto alle stime dello scorso gennaio e di 0,5 punti al di sopra di quelle dello scorso autunno. Per il 2019 è previsto un +2%, tanto quanto previsto nell'aggiornamento al Weo diffuso all'inizio dell'anno. (segue)