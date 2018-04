Fmi, in rialzo stime di crescita Italia 2018-19: +1,5% e +1,1%

New York, 17 apr. - Migliorano leggermente le prospettive del Fondo monetario internazionale per l'economia italiana nel 2018, vista in crescita dell'1,5%, stesso passo registrato nel 2017; per il 2019, atteso un +1,1 per cento. I dati sono contenuti nelle tabelle del World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings, che da giovedì prossimo entreranno nel vivo a Washington, negli Stati Uniti. Le stime per il 2018 sono state alzate di 0,1 punti rispetto all'aggiornamento del Weo dello scorso gennaio e di 0,4 punti rispetto all'edizione del documento elaborata lo scorso ottobre.

Per il 2019, le previsioni sono rimaste invariate rispetto ai calcoli fatti a gennaio, ma sono aumentate di 0,2 punti rispetto al Weo dell'autunno. Nel 2016 - ricorda il Fondo - il nostro Paese aveva registrato un'espansione dell'1,1% e nel 2015 dello 0,9 per cento. Per il 2023, l'istituto di Washington prevede ancora un Pil italiano pro capite in rialzo dello 0,8% (per le stime legate al periodo 2020-2022 bisogna aspettare la pubblicazione, prevista domani, del Fiscal Monitor). (segue)