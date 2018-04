Spagna, governatrice di Madrid rinuncia a titolo ma non si dimette

Madrid, 17 apr. - La presidente della regione di Madrid, Cristina Cifuentes, ha annunciato oggi di aver rinunciato a fregiarsi di un diploma che, secondo i suoi avversari, avrebbe ottenuto in modo fraudolento. Una mossa volta a smorzare le violenti critiche nei suoi confronti e le molteplici richieste di dimissioni da parte dell'opposizione politica.

"Comunico ufficialmente la mia decisione di rinunciare all'utilizzo del titolo assegnatomi dall'università Rey Juan Carlos", scrive Cifuentes in una lettera indirizzata al rettore dell'università pubblica di Madrid.

Membro del partito popolare del capo del governo Mariano Rajoy, Cifuentes è sospettata di aver ottenuto un master in diritto regionale nel 2011-2012 quando era prefetto della regione madrilena.

Secondo le rivelazioni dei media spagnoli Cifuentes non avrebbe sostenuto alcuni esami richiesti dal programma e non avrebbe praticamente mai frequentato i corsi. Peggio ancora, alcuni documenti che le hanno permesso di ottenere il titolo sarebbero stati falsificati, in particolare alcune firme. La procura ha avviato un'inchiesta per falso e uso di falso. Cristina Cifuentes ha smentito qualsiasi irregolarità e rifiuta di dimettersi.

(fonte afp)