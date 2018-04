Unicredit lancia "One4Wine" a sostegno comparto vitivinicolo

Verona, 17 apr. - Nuova partnership tra Unicredit e alcune associazioni di settore per la crescita del vitivinicolo italiano. Alla Fiera di Verona, in occasione del Vinitaly, Gianni Franco Papa (direttore generale di UniCredit), Ernesto Abbona (presidente di Uiv- Unione Italiana Vini), Sandro Boscaini (presidente Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori Esportatori ed Importatori di vini), Alessio Planeta (presidente Assovini Sicilia) e Federico Terenzi (presidente Agivi - Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) hanno sottoscritto un accordo quadro, con un forte focus sul potenziamento del business internazionale, per il supporto delle imprese vitivinicole a maggiore potenziale di crescita.

L'accordo ha come principale obiettivo quello di consolidare e sostenere la crescita del sistema vitivinicolo, una delle eccellenze italiane nel mondo, con particolare riferimento alle produzioni Igt, Doc, Docg e degli Spumanti, valorizzandone le tradizioni e le potenzialità innovative. Più nel dettaglio, UniCredit intende supportare le imprese vitivinicole con più alto potenziale di crescita delle esportazioni, mettendo a loro disposizione un nuovo modello di servizio, con team territoriali di specialisti con competenze specifiche di settore e un nucleo centrale di esperti di settore focalizzati sulle industry legate al mondo dell'agroalimentare, e proponendo finanziamenti per investimenti funzionali al potenziamento del loro business internazionale.

Tra i tanti strumenti di finanziamento messi a disposizione nell`ambito dell`offerta della banca dedicata al settore figurano, finanziamenti per anticipo acquisto scorte, per la promozione all'estero, per l'acquisto di beni durevoli, per investimenti a lungo termine, per investimenti in macchine e attrezzature per il vino, per necessità di working capital.

Tra le soluzioni proposte da UniCredit ci sono poi anche il sostegno alla filiera, l'emissione di minibond, fidejussioni, servizi per vendere on line ed esportare il proprio brand e lettere di credito. "La firma di oggi è un altro tassello di un percorso fatto di confronto e dialogo con i rappresentanti di questa eccellenza del Made in Italy, un mondo composto da 2 mila imprese industriali e oltre 300 mila aziende agricole", ha dichiarato Gianni Franco Papa, direttore generale di UniCredit.

"Noi siamo una grande banca italiana e una grande banca internazionale. Con questo accordo ci proponiamo di assistere i produttori e il settore vitivinicolo in tutte le sue necessità e in particolare di accompagnare queste imprese nella loro internazionalizzazione. Offriamo un pacchetto di prodotti molto importanti che va anche incontro alle nuove generazioni, perché c'è un cambiamento generazionale, noi andiamo incontro anche ai giovani produttori: offriamo pacchetti di affidamenti di lungo periodo, per acquisizioni di macchinari, di nuovi appezzamenti di vigneti".