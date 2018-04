Carceri, Finocchiaro: apprezziamo intervento Fico su decreti

Roma, 17 apr. - "Il presidente Fico è stato molto chiaro, ha ricordato che il governo aveva insistito per l'assegnazione di questi due decreti legislativi all'esame della commissione speciale, ha annunciato di avere ricevuto una nota dalle Camere Penali nella quale si faceva riferimento ad una astensione dall'udienza come forma di protesta in ragione della mancata assegnazione alla commissione speciale dei decreti legislativi, ha riferito che lo stesso Presidente della Repuibblica aveva chiesto notizie sull'andamento dei lavori riguardanti i due decreti legislativi, si è rivolto alle forze politiche presenti che come tutti ricorderanno si erano espresse in maniera contraria, mi riferisco a Lega, Movimento5stelle e FI quindi a due terzi del Parlamento e ha detto colleghi non vi chiedo di esprimere adesso la vostra posizione, ma di riflettere in vista della prossima conferenza dei capigruppo nella quale questo tema verrà affrontato. Ho molto apprezzato questo intervento del Presidente Fico, non solo personalmente ma in quanto rappresentante di questo governo che ha molto lavorato su questi temi". Lo ha detto a Radio Radicale la ministra dei rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, in riferimento all'intervento del presidente della Camera Roberto Fico nel corso della conferenza dei capigruppo per chiedere una riflessione sulla opportunità di inserire l'esame dei decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario all'esame della commissione parlamentare speciale di Montecitorio.