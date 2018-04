Governo, Orlando a Di Maio: il forno del Pd non esiste

Roma, 17 apr. - "Per il momento mi pare che Di Maio voglia andare nel forno di Salvini e per abbassare il prezzo dice 'guarda che sennò vado nell'altro'. Ma il forno del Pd non esiste: il Pd può discutere con l'incaricato dal presidente della Repubblica, nel momento in cui l'incaricato chiarisce cosa vuole fare". Lo ha detto Andrea Orlando, esponente Dem, ospite di Un giorno da pecora.

E qul possibile pre-incarico ad una figura istituzionale che potrebbe essere affidato dal presidente Sergio Mattarella, Orlando ossera: "Se lo si dà a Casellati significa dire 'prosegui te il lavoro che ha svolto finora il presidente della Repubblica'. Se lo si dà a Fico si dà già un'indicazione politica".