Orlando: assemblea Pd prima possibile, magari si torna a urne

Roma, 17 apr. - "Spero l'assemblea del Pd si tenga il prima possibile. Non so quanto ci si metterà a fare il governo, non so se si andrà ad elezioni, e non è che possiamo aspettare che la crisi si chiuda perchè magari non si chiude. Nel caso si andasse a nuove elezioni dobbiamo prepararci ad andarci con un impianto e una linea diversa". Lo ha detto Andrea Orlando, esponente del Pd, ospite di Un giorno da pecora su Rai RadioUno.

Intanto, osserva Orlando, dal Pd "stanno arrivando segnali parzialmente diversi" rispetto alla linea 'aventiniana' dell'immediato post voto: "Mi pare lentamente stia maturando un posizione che non è più quella di prendere i pop corn...".