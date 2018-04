Armenia, cresce protesta, opposizione annuncia Rivoluzione velluto -3

Erevan (Armenia), 17 apr. - Astuto ex ufficiale militare, Serzh Sarkisian ha guidato il piccolo Paese del Caucaso dal 2008, quando ha ottenuto il suo primo mandato presidenziale, mantenendo l'asse con Mosca - da cui Erevan dipende economicamente - malgrado le spinte pro-Occidente che hanno ridisegnato negli anni gli equilibri nella regione. Il nuovo presidente, Armen Sarkisian (che non è parente del suo predecessore), ha giurato la scorsa settimana ma il base al nuovo sistema di governo parlamentare il suoi poteri sono ridimensionati rispetto a passato. Secondo l'opposizione il ridisegno del sistema di governo armeno in favore di una repubblica parlamentare con un premier forte è legato al mantenimento e al rafforzamento della presa sul potere di Serzh Sarkisian. (con fonte afp)