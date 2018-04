Armenia, cresce protesta, opposizione annuncia Rivoluzione velluto -2

Erevan, 17 apr. - Migliaia di persone ieri sono scese in piazza nella capitale armena per protestare contro l'elezione dell'ex presidente Serzh Sarkissian a premier. I manifestanti hanno sfilato per le strade di Erevan e hanno bloccato la circolazione contro un cambio di governo che consentirebbe a Sarkisian di mantenere una grande influenza, ora che in Armenia vige il sistema parlamentare e il presidente non viene più eletto a suffragio universale.

"Il nostro obiettivo ora è impedire a Serzh Sarkisian di diventare per la terza volta leader del paese senza violenze senza l'uso della forza" ha detto il leader Pashinian.

(Segue)