Caso Skripal, iniziata bonifica aree Salisbury contaminate da gas

Roma, 17 apr. - Le autorità britanniche hanno iniziato questa mattina un'operazione di bonifica a Salisbury, la città in cui sono stati avvelenati l'ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia. Il ministero dell'Ambiente, che è responsabile della bonifica, ha fatto sapere che il cimitero di di Salisbury, dove sono sepolti la moglie e il figlio di Skripal, è già stato riaperto questa mattina. Altri nove siti, tra cui un pub e un ristorante che gli Skripal hanno visitato poco prima di accusare i sintomi da avvelenamento, restano al momento chiusi.

La polizia antiterrorismo sta gradualmente consegnando i siti da bonificare ai team specializzati. Circa 190 specialisti militari specializzati supportano l'operazione. Il lavoro dovrebbe durare diversi mesi.

Il capo dei consulenti scientifici del ministero dell'Ambiente, Ian Boyd, ha spiegato che "grazie alle informazioni dettagliate raccolte durante le indagini della polizia e alla comprensione scientifica di come funziona e si diffonde l'agente" gli esperti sono stati "in grado di classificare il probabile livello di contaminazione in ciascun sito". "Si tratta di un lavoro meticoloso", ha aggiunto.

(fonte afp)