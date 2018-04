Governo,Orlando:il forno di Giggino il panettiere un po'in crisi

Roma, 17 apr. - "I forni" di "Giggino il panettiere" "mi sembrano un po' in crisi, almeno oggi...". Così Andrea Orlando, ospite a Un giorno da pecora su Radio Uno, ironizza su Luigi Di Maio. Poi seriamente aggiunte: "Dopo tutti questi giorni non sarebbe arrivato il momento di parlare di cosa si vuole fare per il Paese invece che di chi guida il governo?". E sulla previsione di quando dovrà lasciare l'ufficio di Guardasigilli in via Arenula dice: "Secondo me a fine maggio", ribadendo che "mi pare difficile che il Pd faccia parte di una coalizione di governo".