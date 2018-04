Mediobanca, Pappa (Unicredit): per noi investimento finanziario

Verona, 17 apr. - Il gruppo UniCredit conferma la propria linea riguardo alla partecipazione detenuta in Medibanca, di cui è il primo azionista. "La strategia è quella che abbiamo sempre sostenuto: è un investimento finanziario e quindi, se e quando i valori dell'azione raggiungeranno le valorizzazioni che riteniamo appropriate, valuteremo cosa fare. Lo abbiamo sempre detto e continuiamo a sostenerlo". È quanto ha affermato il direttore generale del gruppo di Piazza Gae Aulenti, Gianni Franco Papa, a margine di una iniziativa presentata in occasione del Vinitaly a Verona.

Papa non ha voluto indicare su quali livelli siano le valorizzazioni di Medibanca che UniCredit ritiene appropriate, glissando con una battuta: "Neanche sotto tortura ve lo dico".