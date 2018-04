Siria, Wsj: Trump punta su Paesi arabi per sostituire militari Usa -2

Roma, 17 apr. - Trump, che ha manifestato una crescente impazienza per i costi e la durata degli sforzi per stabilizzazione della Siria, ha fatto allusione all'iniziativa Usa venerdì sera, quando ha annunciato gli attacchi missilistici congiunti con Francia e Gran Bretagna. "Abbiamo chiesto ai nostri partner di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza della loro regione d'origine, incluso il contributo di ingenti somme di denaro", ha affermato Trump.

Alcuni funzionari americani hanno confermato la conversazione tra Bolton e il capo del'intelligence egiziana, notando che l'amministrazione avrebeb contattato anche alcuni stati del Golfo. "L'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati arabi uniti sono stati tutti contattati per quanto riguarda il sostegno finanziario e più in generale per contribuire" alla ricostruzione della Siria occidentale, ha detto un funzionario dell'amministrazione.