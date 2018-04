Salvini: se molisani premieranno Lega s'accelera fase complicata

Roma, 17 apr. - "Gli italiani hanno votato il 4 marzo e voglio portare al governo il voto del 4 marzo. Il voto del Molise ci può aiutare, per dare un segnale a Roma, a chi deve capire, che il centrodestra è stato scelto e continua ad essere scelto per governare questo Paese". Dunque "è evidente che se i molisani manderanno a casa la sinistra e premieranno la Lega, qualcosa vorrà dire anche a livello nazionale. I molisani potranno accelerare questa fase complicata di avvio del governo". Lo ha detto Matteo Salvini, in un'intervista a TeleMolise.

Quanto alle accuse di Maurizio Martina per questa posizione, Salvini ribatte: "Il Pd governa in Molise e in Friuli, ma invece di dire quello che hanno fatto passano il tempo ad attaccare Salvini. Evidentemente perchè non hanno combinato niente".