Salvini: Berlusconi al Colle? Vedevo agitarsi, ma non mi arrabbio

Roma, 17 apr. - "Io sono leale, non cambio idea e non cambio squadra, ma intanto Berlusconi fa qualche battuta contro la Lega e contro Salvini... magari qualcuno in Fi ha nostalgia degli accordi con il Pd. Io non ho nostalgia, chi sceglie la Lega sceglie l'alternativa al Pd". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a TeleMolise.

E sullo 'show' di Silvio Berlusconi al Colle, mentre Salvini leggeva la dichiarazione congiunta, il leader leghista ironizza: "Seguo il consiglio della mia mamma, 'Matteo non arrabbiarti, tira dritto'. Vedevo che c'era un po' di agitazione alla mia sinistra, che Berlusconi mimava, gesticolava... Se a lui piace così, va bene...".