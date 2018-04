Rho-Pero, 17 apr. - "La Lombardia è terra di creatività, ma è anche la terra dove il lavoro è visto quasi come una religione. Per questo la Lombardia non può che fare squadra". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'inaugurazione del Salone del mobile. La Regione "non può che contribuire con le politiche che sono state già prese verso l'innovazione, la ricerca, l'internazionalizzazione e soprattutto verso la sburocratizzazione", ha aggiunto.