Salvini: molisani vogliono lavoro, non reddito cittadinanza

Roma, 17 apr. - "I molisani mi hanno chiesto il lavoro, non 800 euro per stare a casa sul divano. C'è un popolo orgoglioso che vuole lavorare". Intervistato da TeleMolise, Matteo Salvini attacca duramente la proposta cardine del programma M5s, il reddito di cittadinanza.

E aggiunge: "In Molise La scelta di cambiamento è o il centrodestra guidato dalla Lega e il M5s. La differenza è che dove la Lega governa, i cittadini ci votano da vent'anni perchè governiamo bene; dove governa il M5s, le strade sono martoriate dalle buche. I Cinque Stelle sono bravi a dire no, no, no, ma quando devono fare le cose, cascano. I molisani scelgano il cambiamento legato alla capacità".