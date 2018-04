Salvini: governo di tutti? No, se così meglio ritorno al voto

Roma, 17 apr. - "Leggo di governi tutti insieme, per qualche mese, per fare non si capisce bene che cosa... No, l'abbiamo già visto con Monti o Letta, il governo di tutti è la peggiore fregatura per gli italiani. O c'è un governo serio o si torna a votare. Il governo di tutti per non fare niente non vedrà la Lega e Salvini protagonisti". Lo ha detto lo stesso Matteo Salvini, in un'intervista di ieri a Telemolise.

A Luigi Di Maio torna quindi a ripetere: "Già uno che dice che può governare con la Lega o con il Pd, non ha le idee chiare. Il centrodestra ha vinto, è giusto che dialoghi con chi è arrivato secondo. Ma se continua a dire che il premier deve essere lui, che è bello, bravo e intelligente... Se continuano a dire no, l'unica via che rimane è quella delle elezioni. Se seguissi la convenienza mia e della Lega dovrei tornare al voto perchè i consensi aumentano. Ma non mi interessa, voglio governare il Paese. Ma se tutti continuano a dire no, no, no...".