Verini: caso Alpi, paese vuole verità non zone ombra e depistaggi

Roma, 17 apr. - "La coscienza del Paese chiede che il caso Ilaria Alpi non sia archiviato e gli elementi nuovi emersi questa mattina rafforzano questa esigenza". Così dichiara il deputato del Pd Walter Verini, che ha partecipato al presidio a piazzale Clodio e poi accompagnato Luciana, mamma di Ilaria, negli uffici del Gup.

"Dopo la sentenza di Perugia, sulla base anche degli elementi forniti dalla Procura di Firenze, è necessario è possibile proseguire lungo la strada della verità e della giustizia - prosegue il parlamentare -. Ilaria e Miran vennero uccisi perché avevano scoperto traffici di rifiuti e armi, all'ombra della cooperazione internazionale. Troppi depistaggi, troppe complicità, troppe zone d'ombra di pezzi dello Stato Italiano impedirono di imboccare da subito, ventiquattro anni fa, la strada della verità".

"Oggi ci sono le condizioni - conclude Verini - anche grazie al lavoro straordinario del giornalismo d'inchiesta e di Chiara Cazzaniga di Chi l'ha visto in particolare - per continuare a battersi. Lo si deve a Ilaria, a Miran, a Luciana e al padre Giorgio che non c'è più. E lo si deve alla democrazia italiana".