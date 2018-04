Governo, Fedriga a M5S: contano progetti non ambizioni personali

Roma, 17 apr. - "Una gara a chi resiste di più? Noi diciamo pensiamo ai progetti per i cittadini: l'unica strada percorribile per trovare un accordo è parlare di progetti, se invece è la stagione dei veti e del faccio io il premier a tutti i costi la soluzione non si troverà mai ma si perde soprattutto la promessa fatta alla gente, dobbiamo affrontare i loro problemi e non quelli delle ambizioni personali di qualcuno". Lo dice Massimiliano Fedriga, candidato della Lega alla guida del Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro con la stampa estera.

L'apertura di Di Maio al Pd, prosegue, "mi auguro sia una provocazione perchè se così non fosse, se qualsiasi cosa va bene, chi è contro l'immigrazione clandestina e chi no allora non si guarda al progetto per i cittadini ma solo all'occupazione del potere e alla spartizione delle poltrone e così si ritorna alla Prima Repubblica".