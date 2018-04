Sala: Milano leader nella creatività, unita più che mai a Salone

Rho-Pero, 17 apr. - "Milano senza Salone perderebbe un pezzo importante di quello che è. Qualcuno cerca di portarcelo via, anche a livello internazionale, ma Milano e il Salone sono uniti più che mai". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'inaugurazione del Salone del mobile. "Forse Milano non è ancora la città più bella del mondo, lo diventerà, ma bisogna riflettere sul fatto che è leader mondiale rispetto alla creatività. Nessuno come Milano è in grando di esprimere creatività" ha aggiunto il primo cittadino.

"A questo successo devono partecipare tutti, non può essere un evento per pochi. Questo sta permendo tutte le attività della città, l'invito è sempre più quello di coinvolgere tutti, a questo successo devono partecipare tutti. Somo attesi 400mila visitatori e sono stati chiesti 500 spazi pubblici in città, segno che" la città è parte attiva dell'evento. Il Salone ha permeato Milano e Milano è disponibile a fare. Basta chiamare non l'Amministrazione, ma i milanesi. E loro sono pronti a fare la loro parte" ha concluso Sala.