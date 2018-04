Roma, 17 apr. - Per superare lo stallo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si potrebbe arrivare ad un terzo nome per guidare il governo? "Se ci fosse qualcuno in gamba, che sottoscrive un programma che condivido, perchè no? Io mica sono come Di Maio. Il presidente può farlo anche qualcun altro, se cancella la Fornero, difende i confini, fa la legittima difesa...". Lo ha detto lo stesso Matteo Salvini, leader della Lega, in un'intervista rilasciata a TeleMolise.