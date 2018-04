Tim, Vivendi: il fondo Elliott punta a smantellare gruppo -3

Roma, 17 apr. - Vivendi ribadisce inoltre le critiche rispetto alla posizione del fondo americano. "Elliott afferma di sostenere il piano e il management di Telecom Italia. Tuttavia - afferma Vivendi - non spiega come quel piano possa essere implementato con un cda diviso. Elliott non spiega neppure come intende imporre una nuova strategia ad Amos Genish e al suo team senza il supporto del principale azionista della società".

"Difficile anche credere al supporto di Elliott al piano industriale Digitim con in aggiunta una lista di altre proposte, molte delle quali sono state già prese in considerazione e respinte come impraticabili o potenzialmente dannose per la stabilità finanziaria della società in un momento cruciale. Per fare un esempio, basta citare quei paesi dove la separazione della rete è stata un fallimento".