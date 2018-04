Gasparri: stop a Ong va ristabilito da governo forte centrodestra

Roma, 17 apr. - "All'Italia serve un governo di centrodestra che vari subito misure decise per contrastare l'immigrazione clandestina e le Ong che la favoriscono". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

"Nella scorsa legislatura in Senato, dopo una breve e efficace indagine conoscitiva, abbiamo approvato alla unanimità - ricorda - un regolamento per le Ong teso a stroncare quella che non era una attività di soccorso, ma un vero e proprio fiancheggiamento dei trafficanti di persone. La sorprendente e immotivata decisione di un Gip di Ragusa, boicotta una giusta attività giudiziaria della Procura di Catania, che aveva offerto importanti spunti proprio alla Commissione Difesa del Senato in sede di audizione".

"Evidentemente un regolamento non basta, bisogna chiarire - prosegue - la portata della convenzione di Amburgo, troppe volte male interpretata, porre fine all'inerzia di Malta, stabilire una volta per tutte con norme chiare che chi si reca sulle coste libiche per aiutare i trafficanti non deve sbarcare in Italia. Un GIP non può valere più delle decisioni del parlamento, che furono condivise da tutte le parti. Le Ong hanno scaricato sull'Italia clandestini, costi, caos e illegalità. Un governo deciso serve con urgenza. La democrazia vale più di chi assume decisioni errate e devastanti per l'Italia intera".