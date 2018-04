Macron: le proposte per rafforzare la sovranità europea -4

Bruxelles, 17 apr. - Macron, infine, ha parlato del nuovo bilancio Ue, sul quale proprio in questi giorni verranno messe sul tavolo le prime proposte riguardanti il prossimo quadro pluriennale 2021-2026. Il bilancio comunitario, ha detto, "deve essere un progetto politico coerente, efficace e conseguente".

La Francia - ha annunciato - è pronta ad aumentare il suo contributo", ma in un quadro con "nuove risorse proprie", ovvero con la tassazione "del digitale e dell'energia". Un nuovo bilancio "senza più lo 'sconto' (il "rebate" ndr) britannico", con nuove risorse per gestire la questione migratoria e "con una condizionalità, ovvero criteri di convergenza in materia fiscale e sociale".

Quest'ultima osservazione del presidente francese sembra far riferimento alle proposte di legare l'esborso dei fondi Ue al rispetto degli obblighi di solidarietà dei Paesi destinatari in materia di immigrazione e a norme che non favoriscano la delocalizzazione delle imprese e il dumping sociale e fiscale all'interno dell'Ue.