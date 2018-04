Macron: le proposte per rafforzare la sovranità europea -3

Bruxelles, 17 apr. - Il presidente francese ha quindi propugnato "la sovranità digitale", elogiando il Parlamento europeo e l'Ue per la legislazione su "una protezione dei dati esemplare". L'Europa sta "diventando uno spazio geografico unico al mondo" che favorisce l'innovazione ma che è anche "in grado di proteggere le libertà individuali".

E ha poi ricordato che l'Europa è stata costruita sui valori di "libertà e uguaglianza" ma "nel solco dei valori sociali". A livello sociale, e fra i diversi Paesi, ha sottolineato, "ci sono differenze, ma l'Europa non nutre le divergenze", e punta invece sulla "convergenza". E in questo senso l"Europa deve essere "protettrice ed efficace", ha detto rivendicando la riforma della legislazione Ue sui lavoratori distaccati, in cui la Francia si è molto impegnata per evitare le possibilità di dumping sociale. (Segue)