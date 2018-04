Macron: le proposte per rafforzare la sovranità europea

Bruxelles, 17 apr. - Di fronte alla globalizzazione, all'immigrazione, alle trasformazioni economiche e sociali, "abbiamo bisogno di una sovranità più forte, una sovranità europea complementare a quella degli Stati", che deve "proteggere" i cittadini ed è "la condizione per il futuro delle nuove generazioni". Lo ha affermato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante il suo discorso di fronte alla plenaria del Parlamento europeo oggi a Strasburgo.

Macron ha annunciato diverse proposte in questo contesto. Dopo aver ricordato i progetti in corso sulla Difesa comune, e in particolare il Fondo Ue di Difesa, ha sottolineato la necessità di difendere "la sovranità economica e commerciale" e in particolare "i nostri settori strategici in materia d'investimenti, e di proteggere "i nostri lavoratori e consumatori" con "una politica commerciale più realistica". (Segue)