Governo, Boccia: partire dai contenuti e non dalle tattiche

Rho-Pero, 17 apr. - "Partire dai contenuti e non dalle tattiche" su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio. È il suggerimento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sulla formazione del nuovo governo. "Bisogna ripartire dal lavoro, dai giovani, dalle infrastrutture, dall'Europa. Speriamo che quanto prima il Paese possa avere un governo perché abbiamo di fronte degli appuntamenti importanti, non ultime le prossime elezioni europee. Non vorrei che per scambiare qualche decimale di flessibilità si perdano delle posizioni" ha aggiunto il leader degli industriali durante l'inaugurazione del Salone del mobile.