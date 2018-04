Della Vedova (+Europa): con Macron per rilancio Ue

Roma, 17 apr. - "Macron ha dimostrato anche oggi di essere un leader nazionale con una visione positiva e di prospettiva dell'Europa, dell'Unione Europea. Come ha detto il Presidente francese, di fronte a 'migrazioni, insicurezza planetaria, trasformazioni ambientali e sociali' nell'interesse dei cittadini europei serve una sovranità europea, una rafforzata sovranità condivisa nell'Unione e non un ritorno alle sovranità nazionali del passato. Macron ha inoltre ribadito come l'UE sia un modello di democrazia liberale, non autoritaria e su questa via bisogna proseguire, battendo le tentazioni autoritarie e nazionaliste". Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, tra i promotori di +Europa con Emma Bonino.

"Questo è il principale scontro politico di oggi nel Vecchio Continente, quello tra la democrazia liberale e l'autoritarismo illiberale: uno scontro - sottolinea Della Vedova - che si gioca sul futuro dell'Europa e delle sue istituzioni e che Macron ha definito una 'sorta di guerra civile europea'. Il Presidente francese, come tutti gli altri leader nazionali, risponde naturalmente nella propria azione alle esigenze interne, ma trovo di straordinaria importanza la sua capacità di avere parole sincere e potenti sul futuro dell'Unione e dei valori di libertà e democrazia che incarna. Questo - prosegue Della Vedova - è il presupposto per una azione politica europea di riforma delle politiche e delle istituzioni comuni. La sfida ai nazionalismi non può essere elusa, va combattuta a viso aperto se si vuole vincere e va combattuta con una politica europea che non sia solamente la somma incongruente delle politiche nazionali. L'Unione forte può assicurare ai cittadini europei la protezione, la libertà e le condizioni di benessere - conclude Della Vedova - cui tutti aspiriamo".