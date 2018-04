Gozi: con Macron per Europa sovrana,democratica e delle opportunità

Roma, 17 apr. - "Un'Europa sovrana, della democrazia e delle opportunità per gli europei: è l'Europa proposta con forza e coraggio da Macron. È il progetto politico su cui dobbiamo impegnarci e che dobbiamo difendere e promuovere insieme al grande appuntamento del 2019, elezioni europee decisive per il futuro dell'Unione e per l'Europa che dobbiamo rifondare". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi, commentando il discorso del presidente francese Emmanuel Macron, oggi alla sessione plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo a cui Gozi ha partecipato.