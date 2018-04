Fedriga: l'Europa dovrebbe ringraziare Orban che difende confini

Roma, 17 apr. - "L'Europa chiede di non rispettare i trattati europei quando gli fa comodo, Orban dovevano ringraziarlo per aver difeso i confini europei". Lo ha detto Massimiliano Fedriga della Lega, rispondendo a una domanda sul premier ungherese all'Associazione stampa estera.

Fedriga ha spiegato che "non va modificato il trattato di Dublino per permettere che gli immigrati vengano sparpagliati in tutti i paesi europei ma va rispettato e prevede giustamente che i paesi difendano i confini dall'immigrazione irregolare. Germania e Francia lo fanno".

Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo Fedriga sostiene che "vanno fatte politiche per disincentivare l'arrivo in Libia" mentre l'azione delle ong di salvataggio in mare non fa che incentivarle.