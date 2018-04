Lega, Fedriga: favorevole a maggior partecipazione di donne

Roma, 17 apr. - "Sono per delle norme che favoriscano la partecipazione delle donne alla politica, cosa che oggi manca, non alla quota". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, candidato della Lega alla guida del Friuli Venezia Giulia, rispondendo alle domande della stampa estera.

"Ammetto che nella scorsa legislatura non avevamo molte donne in Parlamento ma abbiamo Lucia Borgonzoni e Barbara Saltamartini che sono brave e non solo perchè sono donne", ha aggiunto replicando a chi gli faceva notare che nella Lega non ci sono donne.