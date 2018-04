Gentiloni apre Salone Mobile: +7,5 mld in bilancia commerciale

Rho (Milano), 17 apr. - Un "mix tra tradizione, innovazione, sostenibilità, marketing globale: tutte queste cose assieme fanno il successo di questo settore che ha nel Salone del Mobile l'occasione di mostrarsi al mondo". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, aprendo il Salone del Mobile di Milano alla Fiera di Rho.

Il premier ha rimarcato i dati positivi del settore: "La crescita prosegue, il contributo alla nostra bilancia dei pagamenti è di 7 miliardi e mezzo di saldo positivo, un grande contributo al saldo positivo generale che è molto rilevante". Dati che rivelano "un successo della nostra comunità: quando le cose si riprendono, si ricomincia a correre, quando anche se in modo molto diverso tra zone e settori si vede l'economia ricominciare a tirare, è sempre merito di imprese, lavoratori, famiglie, comunità. I governi possono aiutare o danneggiare queste dinamiche, ma queste dinamiche non vengono create dall'alto da questo o quel provvedimento che invece possono spingere nella direzione giusta o frenare. Dobbiamo ringraziare i lavoratori protagonisti di questo successo e il governo ha fatto uno sforzo per incoraggiarli: penso ai 524 milioni di sostegno alle nostre esportazioni; e penso a un record storico: prima il presidente Boccia ricordava il secondo posto come potenza industriale in Europa, 448 miliardi di export il 7,4% in più rispetto all'anno precedente. Sono cifre di cui dobbiamo essere tutti molto orgogliosi".

Non solo: dopo aver rappresentato "una delle difficoltà più evidente in questo settore", nell'ultimo anno "c'è stato qualche segno di ripresa del mercato interno, anche questo incoraggiato da misure come il bonus mobile e l'incentivo alle ristrutturazioni".